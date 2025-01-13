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В Приморье возросло число пострадавших от действий турфирмы «Скай тревел»

Число пострадавших от действий турфирмы «Скай тревел» в Приморье достигло 400
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Depositphotos

В Приморском крае от мошеннических действий руководства туристической фирмы «Скай тревел» пострадало 400 человек. Об этом сообщает региональное Следственное управление СКР.

По данным следствия, с 2018 по 2023 год директор «Скай тревел» Анна Беляева, действуя в составе преступной группы, заключала с гражданами договоры на оказание услуг, в том числе по приобретению авиабилетов. При этом Беляева и ее пособники не собирались выполнять взятые обязательства, равно как и возвращать потраченные клиентами средства.

Потерпевшим был причинен ущерб почти на 25 млн рублей. С момента возбуждения уголовного дела количество пострадавших возросло с 300 до 400 человек. Подследственные признали свою вину и частично возместили ущерб.

В феврале сообщалось о мошеннике из Великобритании, продававшем туристам поддельные антиковидные сертификаты. Мужчина сел за это в тюрьму.

Ранее стали известны главные страхи российских туристов.

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