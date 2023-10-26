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Стали известны главные страхи российских туристов

В «Авиасейлс» назвали три главных страха российских туристов

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Depositphotos

Большинство российских туристов — 73% — боятся столкнуться с мошенниками при бронировании жилья или авиабилетов. Это следует из опроса сервиса бронирования авиабилетов «Авиасейлс», которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Следующий по популярности страх — быть обманутыми при обмене валюты. Так ответили 14% пользователей. Столкнуться с мошенничеством при заказе такси боятся 6%, в ресторанах или магазинах — 5%.

«Большинство путешественников в реальности не сталкивались с жульничеством в поездках. Но об осторожности забывать никогда не стоит. Избежать неприятных сюрпризов в поездках поможет предварительная подготовка и использование проверенных сервисов аренды и бронирования», — отметили в пресс-службе сервиса.

55% опрошенных на практике не сталкивались с мошенничеством в путешествиях. Но 16% утверждают, что попадали в неприятную ситуацию при бронировании жилья или билетов лично. Например, забронированное жилье в действительности не соответствовало описанию на сайте, и путешественников ждали апартаменты без необходимых удобств или совсем другая квартира.

На уловки жадных таксистов попадал каждый десятый путешественник. Столько же пользователей переплачивали в ресторанах или магазинах в новом городе или стране. Еще 7% опрошенных теряли деньги на обмене валюты.

Опрос проведен в группе «Авиасейлс» в мессенджере Viber в октябре 2023 года. В нем принял участие 891 пользователь.

Ранее стало известно, куда в этом году россияне поехали отдыхать в бархатный сезон.

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