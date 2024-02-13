Мошенник, который продавал туристам поддельные антиковидные сертификаты, лишился свободы

В Великобритании к тюремному сроку приговорили мужчину, который торговал поддельными сертификатами с отрицательным результатом теста на COVID-19. Об этом сообщает Mirror.

В 2020 году 21-летний британец решил продавать в социальных сетях фальшивые ПЦР-тесты путешественникам. Туристы, выезжавшие за границу в разгар пандемии, должны были иметь при себе сертификаты для преодоления «ковидных» ограничений и с охотой пользовались этим предложением.

Преступная схема, придуманная молодым человеком, вскрылась, когда с ним связался газетный репортер, выдававший себя за покупателя. Журналист получил по электронной почте поддельный документ за £75 и написал об этом статью.

В то время аферист отдыхал в Дубае и попытался продать там еще 11 фальшивых сертификатов за £825, однако сделка не была завершена. В декабре 2020 года его арестовали. Адвокат подозреваемого подчеркивал, что его клиенту был всего 21 год, когда он разработал нелегальную схему заработка для «быстрого решения финансовых проблем».

Позднее мужчина признал себя виновным по двум пунктам обвинения. 12 февраля его приговорили к восьми месяцам тюремного заключения.

Ранее американец получил 11 лет тюрьмы за мошенничество в связи с COVID-19.