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Эстонский акробат первым в мире перешел по канату из Азии в Европу

Эстонский слэклайнер Яан Руз перешел по канату через Босфор из Азии в Европу

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В Стамбуле эстонский акробат, трехкратный чемпион мира по слэклайну (хождению по стропе, натянутой между двумя объектами, без специальных балансиров) Яан Руз перешел по канату через Босфорский пролив из Азии в Европу, пишет Hürriyet.

«Руз стал первым человеком, который сменил часть света, пройдя по натянутому канату», — отмечается в материале.

По данным газеты, длина каната составила почти 1,1 тыс. м, он был натянут между опорами Моста мучеников на высоте 165 м над землей. Переход из Азии спортсмен начал в 18:00, преодолеть дистанцию он смог за 47 минут. После перехода Руз назвал Босфор «уникальным местом для слэклайна» и признался, что счастлив потому, что смог войти в историю.

Этим летом Руз также прошел 3,6 тыс. м по канату от Италии до Сицилии, а в прошлом году в Катаре преодолел 150-метровую светодиодную линию, подвешенную на высоте более 195 м между башнями небоскреба Katara Towers в Лусаиле.

Ранее женщина прошла по канату между небоскребами в Нью-Йорке.

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