В Хорватии на выборах побеждает действующий президент

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович лидирует с 77,86% голосов, в то время как его соперник Драган Приморац набирает 22,14%. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, пишет РИА Новости.

Выборы проходили с 07:00 до 19:00 (по московскому времени с 09:00 до 21:00) на более чем 6700 участках в Хорватии и в 105 местах для голосования в 38 других странах. Право голоса имели 3 769 598 человек. Государственная избирательная комиссия (ГИК) аккредитовала 14 600 хорватских и иностранных наблюдателей.

По данным ГИК, по состоянию на 16:30 (по московскому времени 18:30) проголосовали 34,77% избирателей. За это же время в первом туре проголосовали 36,09% избирателей, а в 2019 году – 43,52%.

Отмечается, что выборы прошли в мирной обстановке.

29 декабря в Хорватии прошел первый тур президентских выборов. По данным Государственной избирательной комиссии, явка составила 45,99%. На пост главы республики претендовали Миланович, Приморац, представитель партии «Мост» Миро Буль, независимый кандидат Томислав Йонич, лидер левой фракции «Можемо!» Ивана Кекин, вице-председатель партии DOMiNO Бранка Лозо, независимые кандидаты Мария Селак Распудич и Нико Токич Картело. По результатам голосования, во второй тур вышли Миланович и Приморац.

Ранее Президент Хорватии Миланович пообещал не отправлять войска на Украину.