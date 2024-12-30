В Хорватии не смогли определить победителя первого тура президентских выборов

Миланович и Приморац вышли во второй тур выборов президента Хорватии

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович и независимый кандидат на пост главы государства Драган Приморац вышли во второй тур выборов. Об этом сообщает портал Dnevnik.hr.

По итогам обработки 99,59% бюллетеней Миланович набирает 49,12% голосов, а Приморац — 19,38%. Таким образом, ни один из восьми кандидатов не смог получить более 50% голосов, необходимых для победы.

Второй тур выборов состоится 12 января 2025 года.

«Спасибо вам всем за поддержку!» — написал Зоран Миланович в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

29 декабря в Хорватии прошел первый тур президентских выборов. По данным Государственной избирательной комиссии, явка составила 45,99%. На пост главы республики претендовали Миланович, Приморац, представитель партии «Мост» Миро Буль, независимый кандидат Томислав Йонич, лидер левой фракции «Можемо!» Ивана Кекин, вице-председатель партии DOMiNO Бранка Лозо, независимые кандидаты Мария Селак Распудич и Нико Токич Картело.

Ранее новый президент Грузии принял присягу.