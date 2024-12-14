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Президент Хорватии пообещал не отправлять войска на Украину

Президент Миланович заверил, что Хорватия не будет отправлять военных на Украину

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Global Look Press

Хорватия не будет отправлять своих военных на Украину. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

По его словам, хорватский солдат не будет принимать участие в «чужих» конфликтах.

«Пока я являюсь президентом республики, я буду держать Хорватию подальше от таких конфликтов. Хорватия не будет выполнять чужие решения необдуманно и по чьему-то приказу», — написал глава государства.

В декабре официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что вопрос об отправке европейских войск для обеспечения перемирия на Украине сейчас не актуален. По его словам, договариваться насчет отправки войск следует только «при определенных условиях в будущем».

В ноябре газета The Telegraph написала, что избранный президент США Дональд Трамп в рамках своего плана по урегулированию конфликта на Украине может призвать европейские и британские войска обеспечить 1200-километровую буферную зону между ВСУ и ВС РФ на территории республики.

Ранее Хорватия решила ввести срочную службу по примеру Украины.

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