Маск: причина пожаров в Лос-Анджелесе кроется не в изменениях климата

Маск: причина пожаров в Лос-Анджелесе — это не изменения климата, а халатность

Главная причина распространения пожаров в калифорнийском Лос-Анджелесе — это не климатические изменения, а халатность властей, считает американский миллиардер Илон Маск. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Если бы объяснения изменением климата были правдивы, то в Техасе, где площадь лесов в два раза больше, чем в Калифорнии, было бы примерно в два раза больше пожаров, сжигающих дома», — высказал мнение предприниматель.

Он отметил, что власти штата Калифорния не подготовились к природным возгораниям: в регионе не было противопожарных полос и отсутствовали достаточные запасы воды. Это проявление «ужасной халатности», уверен Маск.

Сильные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня, тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Избранный президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social призвал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома уйти в отставку на фоне сильных пожаров в штате. В свою очередь Ньюсом пригласил Трампа посетить штат, встретиться с калифорнийцами, пострадавшими от пожаров, а также присоединиться к пожарным и спасателям, которые «ставят на кон свои жизни».

Ранее Байден сравнил горящий Лос-Анджелес с зоной боевых действий.