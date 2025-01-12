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В США объяснили, почему нейтралитет — это благо для Украины

American Conservative: отказ от вступления в НАТО станет победой для Украины
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Virginia Mayo/AP

Переход Украины к нейтральной позиции и отказу от вступления в НАТО обернется победой и благом для Киева, считает журналист Дэниэл Депетрис. Об этом он пишет в своей статье для журнала American Conservative.

«Нейтральная Украина — это все еще победа для Украины, а не поражение. По самому определению это означает, что Украина не будет под каблуком у Москвы. Конечно, страна также не будет под каблуком у Запада», — заявил Депетрис.

По его словам, Киев в любом случае не присоединится к Североатлантическому альянсу, поскольку страны НАТО не пришли к консенсусу по украинскому вопросу. В то же время нейтральная Украина сможет заняться укреплением экономики и армии, а также развитием дипломатических отношений с союзниками, отметил обозреватель.

Согласно другой точке зрения, долгосрочного мира на Украине не удастся добиться без ее членства в НАТО. Ее высказывает, к примеру, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

При этом он признал, что до начала прямого столкновения с Россией Киев не мог рассчитывать на членство в военном блоке, поскольку «реальность была такова, что французы были против, немцы были против, не говоря уже о венграх и других».

Ранее в Кремле напомнили о позиции России по Украине.

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