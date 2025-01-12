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Ирландский блогер осудил премьера Британии Стармера за поддержку Украины

Журналист Боуз осудил поддерживающего Киев премьера Британии Стармера
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Henry Nicholls/Reuters

Ирландский блогер Чей Боуз критически высказался о позиции премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который поддерживает помощь Украине, несмотря на нарастающие проблемы внутри страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Боуз поделился в сети X мемом, на котором изображен Стармер, пожимающий руку президенту Украины Владимиру Зеленскому. В верхней части картинки написано: «Мои сограждане в отчаянии, они страдают от холода и голода», а в нижней — «Мне очень жаль это слышать, мистер Стармер».

По словам блогера, в Великобритании становится все больше пищевых банков для нуждающихся, уровень преступности возрастает, а пенсионерам все труднее справляться с оплатой коммунальных услуг, в то время как Лондон продолжает направлять финансовую помощь Киеву.

На днях стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует в ближайшие недели посетить Украину для обсуждения возможного размещения там миротворческого контингента после завершения конфликта.

24 декабря Стармер намекнул украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на то, что британские военные могут быть развернуты на западе Украины в целях обучения солдат ВСУ.

Ранее Маск обвинил британского премьера Стармера в сокрытии преступлений банд насильников.

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