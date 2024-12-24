Британский премьер намекнул на отправку войск на Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на то, что британские военные могут быть развернуты на западе Украины в целях обучения солдат ВСУ. Об этом пишет газета The Times.

«Стармер намекнул, что британские войска могут быть размещены на Западной Украине для обучения солдат», — говорится в сообщении издания.

Британский премьер-министр согласился с украинским лидером Владимиром Зеленским в том, что важно «доработать» проведение обучения солдат ВСУ, поскольку «Украина испытывает трудности с набором военнослужащих».

Как пишет The Times, на данный момент около 51 тыс. украинских солдат прошли подготовку в Великобритании. По оценке британской газеты, перенос обучения военных ВСУ на Западную Украину потенциально может «успокоить тех, кто стремится избежать призыва, и увеличить число украинцев, проходящих базовый курс».

23 декабря Зеленский провел телефонный разговор со Стармером, в ходе которого стороны обсудили новые санкции против России и работу над соглашением о столетнем партнерстве Лондона и Киева.

Ранее Зеленского призвали «совершить акт героизма» и уйти в отставку.