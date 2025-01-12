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Итальянская авиакомпания возобновила рейсы в Ливию после перерыва в 10 лет

Авиакомпания ITA Airways спустя 10 лет возобновила рейсы в ливийский Триполи
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Fotografo01/Global Look Press

Итальянская авиакомпания ITA Airways 12 января восстановила авиасообщение с ливийским городом Триполи. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу компании и трипольский минтранс.

«Мы с гордостью открываем сегодня наш первый прямой коммерческий рейс между Триполи и римским [аэропортом] Фьюмичино, укрепляя коммерческие и культурные связи между Ливией и Италией», — заявил менеджер ITA Airways Андреа Бенасси.

Уточняется, что итальянские самолеты будут отправляться в Триполи два раза в неделю.

ITA Airways свернула полеты в Ливию в 2014 году на фоне гражданской войны в стране, которая разразилась после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году при содействии войск НАТО. О последствиях вторжения Североатлантического альянса в Ливию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Россия может перебросить войска из Сирии в Ливию.

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