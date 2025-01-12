Глава МЧС назвал главную задачу при ликвидации разлива мазута в Керченском проливе

Первостепенная задача при ликвидации разлива нефтепродуктов в Керченском проливе заключается в том, чтобы «пробить дорогу» к затонувшему танкеру «Волгонефть-239». Об этом в ходе оперативного совещания в Анапе сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

По его словам, эта задача будет решаться в ближайшие сутки. Сейчас обсуждается, как это реализовать.

«Если получится, за это же время обвести по кругу судно, чтобы штормами мазут не распространялся. Основная задача — это продолжить работу по всей территории разлива, в том числе и на Крымском полуострове», — сказал министр.

Он добавил, что на это понадобится как минимум неделя, в течение которой он сам будет работать на месте происшествия.

15 декабря в Керченском проливе в условиях сильного шторма потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Первое судно село на мель, были эвакуированы более 10 моряков. Второй танкер также оказался в бедственном положении, однако эвакуация его экипажа была отложена до утра из-за плохих погодных условий. Разлив нефтепродуктов угрожает экологии региона, его последствия устраняют до сих пор. В районе разлива введен режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту нарушения правил эксплуатации судов.

Ранее неуправляемый танкер в Балтийском море взяли на буксир.