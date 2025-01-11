Неуправляемый танкер в Балтийском море взяли на буксир и ведут в Германию

Буксир Bremen Fighter ведет потерявший управление в Балтийском море танкер с 99 тыс. тонн нефти в Германию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление в Командовании Германии по чрезвычайным ситуациям на море.

«Теперь терпящее бедствие судно удерживается на месте с помощью буксировочного соединения для предотвращения бесконтрольного дрейфа. В настоящее время обдумываются дальнейшие шаги», — заявили в германском ведомстве.

Уточняется, что в данный момент отсутствует какой-либо риск разлива нефти с борта танкера, однако необходимо было принять меры для обеспечения безопасности.

До этого информационное агентство DPA сообщило, что танкер под флагом Панамы, потерявший управление, дрейфует в Балтийском море у берегов Германии.

Известно, что судно имеет длину 274 метра и следовало из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид. Экипаж остается на борту судна, необходимость в эвакуации отсутствует.

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