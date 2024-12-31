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В Ленобласти машина столкнулась с автобусом, шесть человек пострадали

В Ленобласти шесть человек пострадали в ДТП с автобусом

В Ленобласти произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел во Всеволожском районе города, в деревне Вартемяги. На кадрах с места аварии видно, что автобус съехал с дороги в кювет, рядом с ним лежит загоревшаяся машина.

«В результате бокового столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса машина загорелась, а автобус съехал в кювет», – сообщается в публикации.

В аварии пострадали шесть человек, которые находились в автобусе, госпитализация понадобилась только двоим, один из них – ребенок. У пассажиров диагностировали осколочные травмы и ушибы. Водителя легковой машины спасти не смогли, его машина сгорела за 15 минут.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на перевозчика, курирующего маршрут автобуса, вины их водителя в произошедшем нет. По версии представителей компании, мужчина за рулем легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом

Ранее в Петербурге курьер на велосипеде проскочил прямо перед поездом и попал на видео.

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