В Волгоградской области шесть человек пострадали в аварии на дороге

В Волгоградской области шесть человек попали в больницу после крупного ДТП

В Волгоградской области произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Суровикинском районе региона. По версии правоохранительных органов, на 144-м километре автодороги Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск столкнулись автомобили марок Volvo, Opel и Lada.

На кадрах с места происшествия заметно, что две машины смяло, стекла разбиты. Что именно стало причиной произошедшего, не сообщается.

Прибывшие на место медики госпитализировали водителя Opel, 27-летнюю пассажирку и двоих несовершеннолетних, которые также в момент аварии находились в машине. Пассажира Volvo спасти не удалось.

«Также в медицинское учреждение с места ДТП доставлены 22-летний водитель автомобиля «Вольво» и 24-летняя пассажирка», – сообщается в публикации.

На данный момент проводится проверка, процесс контролируют сотрудники прокуратуры.

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