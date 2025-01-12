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В Тверской области задержали подозреваемых в серии поджогов по заданию «кураторов»

МВД: в Твери и Кимрах задержали двоих мужчин, подозреваемых в серии поджогов

В Тверской области задержали двоих мужчин по подозрению в поджогах за денежное вознаграждение. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, злоумышленники поджигали автомобильные покрышки в подъездах жилых домов в Твери и Кимрах. В результате входные двери квартир получали повреждения, а общедомовое имущество — ущерб. Жильцов приходилось эвакуировать.

По словам самих задержанных, они действовали по указанию кураторов за денежное вознаграждение. На них завели уголовное дело. Решается вопрос об аресте подозреваемых, пока их содержат в СИЗО.

До этого Южный окружной военный суд приговорил россиянина Константина Горпинченко к 11 годам лишения свободы за попытку поджога двух релейных шкафов на железной дороге в Севастополе. По данным следствия, он по заданию сотрудника Службы безопасности Украины купил компоненты для изготовления самодельной зажигательной смеси.

Ранее в Ленинградской области мужчина устроил пожар в съемной квартире после ссоры со своей девушкой.

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