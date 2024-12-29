Замглавы белгородского Фонда ЖКХ задержали по делу о взятке

В Белгородской области заместитель исполнительного директора Фонда ЖКХ задержана по подозрению в получении взятки в размере 2 миллионов рублей. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя исполнительного директора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»)», — говорится в сообщении.

По данным СК, деньги были получены за содействие в заключении контрактов на капитальный ремонт многоквартирных домов.

По версии следствия, 28 декабря 2024 года фигурантка получила взятку от гендиректора коммерческой организации за обещание обеспечить заключение договоров на сумму более 30 миллионов рублей в текущем году. Кроме того, замдиректора обязалась упростить приемку выполненных работ и обеспечить своевременную оплату, невзирая на возможные недостатки в работе компании.

До этого Замоскворецкий районный суд Москвы постановил арестовать начальника отдела государственного экологического надзора межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексея Карабаша по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Ранее в Волгограде сотрудник опеки потребовал у многодетной матери взятку и отправился в колонию.