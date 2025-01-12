Геям разрешили учиться на католических священников при условии соблюдения целибата. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на решение Итальянской епископской конференции (CIE).

В католической церкви соблюдение целибата является обязательным условием для пострига в монахи и рукоположения в священники для всех претендентов, таким образом, отказ от половой жизни не является специфическим требованием для гомосексуалистов. Подчеркивается, что в католической церкви «глубоко уважают» представителей ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Перед этим папа Франциск заявлял, что геи не должны допускаться в семинарии из-за риска того, что они будут вести двойную жизнь.

До этого Генеральный синод Англиканской церкви проголосовал в поддержку благословения однополых браков. При этом коллегия и палаты епископов приняла решение не предлагать каких-либо изменений в учении о браке и следить за тем, чтобы окончательный вариант «Молитв о любви и вере» не противоречил доктрине англиканской церкви о браке как союзе мужчины и женщины.

Ранее сценаристов GTA VI попросили сделать игру толерантной к меньшинствам.