Папу Римского обвинили в гомофобном оскорблении

Папа Римский Франциск на встрече с епископами применил гомофобное оскорбление. Об этом сообщает газета Corriere della Sera (СDS).

Слово разговорного стиля он использовал, касаясь вопроса, допускать ли кандидатов-представителей ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в священники в семинарии. Понтифик обратил внимание на неприятие данного решения.

По его словам, в семинариях и так слишком много представителей нетрадиционной ориентации. Папа Римский использовал слово frociaggine, которое в итальянском языке считают оскорбительным. В публикации предположили, что, возможно, понтифик не знал, насколько оскорбительно это слово, так как его родной — пьемонтский диалект.

До этого стало известно, что Ватикан изменил правила признания явлений «сверхъестественными». Теперь такое признание может сделать только папа Римский, и то в исключительном случае.

Ранее в Ватикане сообщили, что к лику святых могут причислить умершего в 2006 году подростка.