Синоптик рассказал, когда аэропорт Пулково возобновит работу

Снежный циклон «Чарли», парализовавший работу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, пойдет на спад во второй половине дня. Таким прогнозом в разговоре с «Газетой.Ru» поделился глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Циклон бушует уже третий день — это накопленные осадки. За вчерашние сутки вдвое выросли сугробы, поэтому, естественно, нужно уделить внимание [работе аэропорта]. Сильные осадки давались в прогнозе еще 8–9 числа. Началось все вечером 10 числа: снег шел целый день, перемежаясь с мокрым снегом. Еще и 11 числа, и сегодня в первой половине. Во второй половине дня пойдет на ослабление, и мороз ударит», — сказал синоптик.

Шувалов отметил, что после ослабления циклона аэропорт сможет возобновить работу.

«Почистят полосу и все будет хорошо. Несутся крики: ужас, спасите! Да, сложная ситуация, но и не такое бывало», — заключил он.

С 8 утра воскресенья, 12 января, ограничения на прием и отправку рейсов введены в аэропорту Пулково для расчистки взлетно-посадочных полос. Пассажирам ограничили доступ в зону вылета внутренних рейсов.

Росавиация сообщила, что самолеты, направлявшиеся в Петербург, перенаправлены в запасные аэропорты.

Ранее из-за подозрительного чемодана временно закрыли въезд в аэропорт Стамбула.