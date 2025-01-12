Полиция Лос-Анджелеса отказалась арестовывать поджигателя, которого задержали жители

В Лос-Анджелесе полиция не стала обвинять в поджоге мужчину, которого задержали местные жители по подозрению в поджогах. Об этом сообщил телеканал KTLA 5.

По данным канала, граждане 9 января заметили подозрительного мужчину, который пытался разжечь огонь на Ибарра-роуд. Толпа задержала его до прибытия полицейских.

Сотрудники правоохранительных органов забрали подозрительного мужчину, но после допроса и некоторых следственных действий они пришли к выводу, что оснований для его ареста нет и отпустили.

Сильные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня, тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Избранный президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social призвал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома уйти в отставку на фоне сильных пожаров в штате. В свою очередь Ньюсом пригласил Трампа посетить штат, встретиться с калифорнийцами, пострадавшими от пожаров, а также присоединиться к пожарным и спасателям, которые «ставят на кон свои жизни».

Ранее ущерб от пожаров в Калифорнии оценили в $150 млрд.