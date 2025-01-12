В Балтийском море отбуксировали потерявший управление танкер Eventin с нефтью, следовавший из российского порта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу морской аварийно-спасательной службы ФРГ.

274-метровый танкер Eventin с 99 тыс. тонн нефти на борту направлялся из российского порта Усть-Луга в Ленинградской области в египетский Порт-Саид. Судно следовало под флагом Панамы. Оно было взято на буксир германскими судами Bremen Fighter, VB Luca и VB Bremen в пятницу, 10 января, после отказа двигателя. Когда на судне разрядились аккумуляторы и пропало электричество, немецкие спасатели обеспечили 24 членов его экипажа электрогенераторами и обогревателями.

После отбуксировки судно поместили на рейде в 5 км от берега до принятия решения о том, когда и где оно будет ремонтироваться.

26 декабря сообщалось, что Европейский союз собирается ввести новые санкции в отношении так называемого теневого флота России из-за инцидента в Балтийском море.

Ранее депутат Госдумы Чепа осудил планы Евросоюза ввести санкции против теневого флота РФ.