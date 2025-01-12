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Фото девушки с амурским тигром назвали недостоверным

Зоолог Арамилев счел недостоверной фотографию девушки с амурским тигром
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Зоолог и гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев назвал недостоверной фотографию девушки с амурским тигром, якобы сделанную в приморском ущелье Дарданеллы. С опровержением он выступил в интервью для РИА Новости.

«Это недостоверное фото — с уверенностью можно сказать», — подчеркнул эксперт.

Фотография девушки с тигром получила распространение накануне, утверждалось, что фотографию сделал кто-то из ее родителей, а животное якобы заметили только после того, как кадр был сделан, уже во время разбора результатов фотосессии.

До этого в Индии женщина отбила своего мужа у тигра-людоеда с помощью камней.

По словам Рауту Суджатхы, жены пострадавшего фермера, в тот момент она собирала на поле хлопковые шарики, но заметила, что тигр набросился на шею ее мужа Суреша.

Женщина подняла тревогу и стала бросать в хищника камни. Воспользовавшись замешательством зверя, Суреш раздобыл топор и набросился на него. Также в происходящее вмешались другие фермеры, находившиеся поблизости. Они начали шуметь, и поверженный тигр убежал в лес.

Ранее женщине предъявили обвинения после того, как она залезла в вольер к бенгальским тиграм.

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