Фото девушки с амурским тигром назвали недостоверным

Зоолог и гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев назвал недостоверной фотографию девушки с амурским тигром, якобы сделанную в приморском ущелье Дарданеллы. С опровержением он выступил в интервью для РИА Новости.
«Это недостоверное фото — с уверенностью можно сказать», — подчеркнул эксперт.
Фотография девушки с тигром получила распространение накануне, утверждалось, что фотографию сделал кто-то из ее родителей, а животное якобы заметили только после того, как кадр был сделан, уже во время разбора результатов фотосессии.
До этого в Индии женщина отбила своего мужа у тигра-людоеда с помощью камней.
По словам Рауту Суджатхы, жены пострадавшего фермера, в тот момент она собирала на поле хлопковые шарики, но заметила, что тигр набросился на шею ее мужа Суреша.
Женщина подняла тревогу и стала бросать в хищника камни. Воспользовавшись замешательством зверя, Суреш раздобыл топор и набросился на него. Также в происходящее вмешались другие фермеры, находившиеся поблизости. Они начали шуметь, и поверженный тигр убежал в лес.
Ранее женщине предъявили обвинения после того, как она залезла в вольер к бенгальским тиграм.