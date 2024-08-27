Женщине предъявили обвинения после того, как она залезла в вольер к бенгальским тиграм

В США девушку задержали за проникновение в вольер с тиграми в зоопарке, сообщает Lad Bible.

Посетительница зоопарка в Нью-Джерси пробралась в вольер с бенгальскими тиграми и пыталась погладить хищников. Зверь среагировал молниеносно и попытался укусить американку за руку, но та успела отскочить. После этого посетительница позировала для фото несколько секунд и скрылась. Полиция штата объявила женщину в розыск.

В итоге 24-летняя Зяир Деннис, едва уцелевшая после встречи с тигром, была арестована. Полиция Бриджтона также сообщила, что у них есть видеозапись, на которой видно, как в тот же день девушка пыталась залезть в клетку с медведем. Задержанной предъявили обвинения в проникновении на частную территорию, а также в нарушении двух городских постановлений.

«Любое поведение посетителей, которое ставит животных, персонал и людей в потенциально опасную ситуацию, неприемлемо и будет рассматриваться соответствующим образом», — заявил Джон Медика, глава городского департамента по связям с общественностью.

До этого сообщалось, что в Индии бегемот напал на сотрудника зоопарка и затоптал его. Другие смотрители бросились на помощь и вытащили мужчину из вольера. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами, но несмотря на все усилия медиков спасти его не удалось.

Ранее в Петербурге енот из контактного зоопарка насквозь прокусил ухо семилетней девочке.