Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщине предъявили обвинения после того, как она залезла в вольер к бенгальским тиграм

В США девушку будут судить за проникновение в вольер с тиграми в зоопарке

В США девушку задержали за проникновение в вольер с тиграми в зоопарке, сообщает Lad Bible.

Посетительница зоопарка в Нью-Джерси пробралась в вольер с бенгальскими тиграми и пыталась погладить хищников. Зверь среагировал молниеносно и попытался укусить американку за руку, но та успела отскочить. После этого посетительница позировала для фото несколько секунд и скрылась. Полиция штата объявила женщину в розыск.

В итоге 24-летняя Зяир Деннис, едва уцелевшая после встречи с тигром, была арестована. Полиция Бриджтона также сообщила, что у них есть видеозапись, на которой видно, как в тот же день девушка пыталась залезть в клетку с медведем. Задержанной предъявили обвинения в проникновении на частную территорию, а также в нарушении двух городских постановлений.

«Любое поведение посетителей, которое ставит животных, персонал и людей в потенциально опасную ситуацию, неприемлемо и будет рассматриваться соответствующим образом», — заявил Джон Медика, глава городского департамента по связям с общественностью.

До этого сообщалось, что в Индии бегемот напал на сотрудника зоопарка и затоптал его. Другие смотрители бросились на помощь и вытащили мужчину из вольера. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами, но несмотря на все усилия медиков спасти его не удалось.

Ранее в Петербурге енот из контактного зоопарка насквозь прокусил ухо семилетней девочке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами