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В Лос-Анджелесе сгорели восемь коттеджей украинских генералов

ВО: в Лос-Анджелесе сгорели особняки украинских генералов на $90 млн
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Ringo Chiu/Reuters

Пожары в Лос-Анджелесе уничтожили восемь особняков, принадлежащих высокопоставленным украинским генералам. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на украинские СМИ.

По данным источников, общая стоимость поврежденного имущества составляет около $90 млн. При этом авторы утверждают, что недвижимость военные купили на деньги, которые Запад выделял Киеву в рамках финансовой помощи после начала спецоперации.

Сильные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня, тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Избранный президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social призвал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома уйти в отставку на фоне сильных пожаров в штате. В свою очередь Ньюсом пригласил Трампа посетить штат, встретиться с калифорнийцами, пострадавшими от пожаров, а также присоединиться к пожарным и спасателям, которые «ставят на кон свои жизни».

Ранее ущерб от пожаров в Калифорнии оценили в $150 млрд.

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Пожары в Лос-Анджелесе
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