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Российской пенсионерке отрезало трамваем ногу

В Кемерове осудят водителя трамвая, из-за которой пенсионерка осталась без ноги
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ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу

В Кемерово правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении вагоновожатой трамвая, по вине которой пострадала местная жительница. В результате ДТП 70-летняя женщина осталась без ноги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кузбассу.

Инцидент произошел на Кузнецком проспекте в областной столице в сентябре 2024 года. Следствие установило, что водитель трамвая, не убедившись в безопасности маневра, задела при повороте вагоном пожилую женщину.

«В результате 70-летняя пострадавшая была госпитализирована в медучреждение, где ей были диагностированы множественные травмы и переломы костей нижних конечностей, травматическая ампутация левой голени», — рассказали в пресс-службе полиции.

Медики квалифицировали полученные травмы как тяжкий вред здоровью пенсионерки.

В ближайшее время обвиняемая в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств предстанет перед судом. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге мать и ребенок пострадали в ДТП с протаранившим остановку эвакуатором.

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