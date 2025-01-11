В Страсбурге при столкновении трамваев пострадали десятки человек

При столкновении двух трамваев в Страсбурге пострадало 20 человек. Об этом сообщает BFMTV.
Пожарно-спасательная служба Нижнего Рейна уточнила, что инцидент произошел на остановке Центрального вокзала.
По данным источников телеканала в правоохранительных органах, столкновение произошло из-за ошибки переключения путей.
В публикации подчеркивается, что авария вызвала значительные перебои на трамвайных линиях.
По данным Telegram-канала Mash, в результате инцидента пострадали минимум 30 человек.
До этого сообщалось, что в провинции Карс на востоке Турции произошло ДТП с микроавтобусами, при котором пострадали не менее 27 человек.
ДТП случилось вечером на перекрестке. Одно транспортное средство с пассажирами следовало в город Сарыкамыш, а другое — в Кагызман.
На фото с места происшествия видно, что один микроавтобус впечатал второй в столб, от чего тот почти завалился на бок. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Пострадавшие госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.
Ранее на видео попали 30 автомобилей, которые столкнулись в Турции из-за гололеда.