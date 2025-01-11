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В МИД пообещали ответить на санкции США против энергосектора РФ

МИД РФ: враждебные действия США не останутся без реакции
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Антон Денисов/РИА «Новости»

Российский МИД резко отреагировал на новые санкции США, пригрозив «реакцией» и «пересмотром внешнеэкономической стратегии» в ответ на «враждебные действия Вашингтона». Об этом говорится в заявлении министерства.

В заявлении дипведомства подчеркивается, что Россия продолжит реализацию крупных нефтегазовых и энергетических проектов, несмотря на «русофобское лобби на Западе» и «гибридную войну», развязанную США против Москвы.

В МИД РФ указали, что российская экономика выстояла под беспрецедентным внешним давлением и продолжает развиваться, а действия уходящей администрации Белого дома направлены на максимальное затруднение двусторонних экономических связей, в том числе для американского бизнеса. Таким образом, Россия предупреждает о готовности к ответным мерам в случае дальнейших недружественных шагов со стороны Вашингтона.

Накануне США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпром нефтью». В рамках новых санкций было ограничено более 30 российских нефтесервисных компаний.

Ранее отмечалось, что отмена санкций США против России может стать частью сделки по Украине.

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