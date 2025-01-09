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Житель Уфы избил жену до крови на глазах у ребенка

В Уфе мужчина до крови избил свою жену на глазах у ребенка и попал на видео

В Уфе мужчина до крови избил женщину на глазах у ребенка, видео избиения опубликовал Telegram-канал Ufa_rb.

Акт домашнего насилия попал на камеры, установленные в многоэтажке на улице Маршала Жукова в уфимском районе Сипайлово. Местный житель поднял руку на супругу ночью 8 января.

Судя по кадрам, уфимец схватил за шею стоявшую около подъезда женщину и силой затащил ее внутрь, а затем толкнул в кабину лифта. От этого у пострадавшей пошла кровь, все произошло на глазах у маленького ребенка пары.

В полиции сообщили Ufa1.ru, что по поводу инцидента заявления никто не писал. Тем не менее сотрудники ведомства уже выехали на место происшествия.

Ранее на Сахалине муж избил жену палкой и выбросил ее в канаву.

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