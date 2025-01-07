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Находившийся в розыске мужчина заявил в полицию об угоне машины и попался

В Польше мужчина забыл, что находится в розыске, и сам обратился в полицию
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Global Look Press

Находившийся в розыске поляк пришел заявить об угоне машины и оказался под стражей. Об этом говорится на портале Kryminalki.pl.

В середине декабря 51-летний житель Камень-Поморского обратился в местное отделение полиции, чтобы сообщить об угоне своего автомобиля. Личность заявителя решили проверить через полицейскую систему и выяснили, что он разыскивается для отбывания наказания в виде лишения свободы за совершенные преступления.

Обвиняемого задержали, а вскоре после этого оказалось, что его машину никто не угонял, и владелец просто забыл, где припарковал машину. Полицейские установили, что автомобиль находился на парковке крупного дисконтного магазина. Его передали доверенному лицу, которое назвал задержанный собственник.

Ранее россиянин предложил таксисту за поездку три украденные упаковки подгузников вместо денег и был задержан.

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