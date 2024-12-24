Находившаяся в розыске пять лет иностранка стала сотрудницей МГУ и попалась

В Москве арестовали научного сотрудника МГУ им. Ломоносова по обвинению в масштабном мошенничестве, сообщила «Сапа».

По данным Telegram-канала, речь идет о 51-летней Анаит Ф. Как именно женщина нарушила закон, не уточняется, однако известно, что с 2019 года она находилась в федеральном розыске на территории Армении.

Пять лет назад Анаит удалось уехать в Россию, получить статус беженца и устроиться на работу в государственный университет. Позже она даже опубликовала научную статью в армянском журнале. Женщину задержали на станции метро «Планерная» и отправили под арест.

Ранее двух российских чиновников заподозрили в нарушениях при госзакупках.