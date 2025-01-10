Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США сгорел «единственный в мире» музей кроликов

CBS News: в Калифорнии сгорел дотла «единственный в мире» музей кроликов
close
Chris Pizzello/AP

Музей кроликов в Алтадине округа Лос-Анджелес сгорел дотла в ходе пожара, бушующего в регионе. Об этом сообщает американское издание CBS News.

«Музей кроликов, в котором было выставлено около 50  тысяч предметов <...>, и который позиционировался как «единственный в мире музей обо всем, что связано с кроликами», был одним из многих зданий, уничтоженных мощным пожаром», — говорится в статье.

По словам совладельца музея Стива Любански, он вместе с женой почти 40 лет собирал «кроличью» коллекцию. Большую часть экспонатов огонь уничтожил, однако Любански удалось спасти питомцев и некоторые предметы.

Мужчина подчеркнул, что музей «все равно будет существовать».

Пожары в Лос-Анджелесе охватили три района города — Итон, Пасифик-Палисейдс и Херст. В общей сложности было эвакуировано около 70 тысяч человек.

Наиболее пострадавшей зоной стало побережье между Санта-Моникой и Малибу, где расположены жилые дома, включая элитную недвижимость. По оценкам экспертов, ущерб от пожаров превысил $50 млрд.

В зоне бедствия оказались также известные личности, включая актрису Пэрис Хилтон и участников шоу «Голливудские холмы».

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри открыли двери своего дома для пострадавших друзей из Лос-Анджелеса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами