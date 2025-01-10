В США сгорел «единственный в мире» музей кроликов

Музей кроликов в Алтадине округа Лос-Анджелес сгорел дотла в ходе пожара, бушующего в регионе. Об этом сообщает американское издание CBS News.

«Музей кроликов, в котором было выставлено около 50 тысяч предметов <...>, и который позиционировался как «единственный в мире музей обо всем, что связано с кроликами», был одним из многих зданий, уничтоженных мощным пожаром», — говорится в статье.

По словам совладельца музея Стива Любански, он вместе с женой почти 40 лет собирал «кроличью» коллекцию. Большую часть экспонатов огонь уничтожил, однако Любански удалось спасти питомцев и некоторые предметы.

Мужчина подчеркнул, что музей «все равно будет существовать».

Пожары в Лос-Анджелесе охватили три района города — Итон, Пасифик-Палисейдс и Херст. В общей сложности было эвакуировано около 70 тысяч человек.

Наиболее пострадавшей зоной стало побережье между Санта-Моникой и Малибу, где расположены жилые дома, включая элитную недвижимость. По оценкам экспертов, ущерб от пожаров превысил $50 млрд.

В зоне бедствия оказались также известные личности, включая актрису Пэрис Хилтон и участников шоу «Голливудские холмы».

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри открыли двери своего дома для пострадавших друзей из Лос-Анджелеса.