Испугавшаяся салюта собака неделю провела в трубе на 15-метровой высоте в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде собака испугалась салюта и неделю провела в трубе на высоте 15 метров. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации Telegram-канала, животное, предположительно, испугалось салюта и залезло в трубу, один конец которой находится на высоте четырехэтажного дома. Спуститься обратно самостоятельно собака уже не смогла и провела там неделю.

Местные жители сообщили о произошедшем спасателям и волонтерам. Собаку два дня вытаскивали из трубы, подбираясь к ней на тросах и разрезая конструкцию, и в конце концов пса удалось вытащить. Сейчас животное находится на свободе.

До этого в Уфе спасли собаку, провалившуюся в двухметровый колодец. В экстренные службы обратился местный житель, мужчина сообщил, что во время прогулки услышал жалобный лай пса. Он пошел на звук и обнаружил, что животное находится в беде.

Ранее в Зеленограде ветеринары спасли пса, который съел полметра клеенки.