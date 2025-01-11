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Россиянин угнал на Пхукете гидроцикл и отделался замечанием от полиции

На Пхукете не стали наказывать россиянина за угнанный гидроцикл
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phuketinfocenter/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Таиланде потребовали привлечь к ответственности россиянина, который угнал гидроцикл и отделался замечанием от полиции. Об этом говорится в сообщении местного инфоцентра в соцсетях.

Инцидент произошел 10 января на пляже Банг Тао на Пхукете, отдыхавший там турист из России Михаил К. заметил поблизости гидроцикл с вставленным ключом зажигания и решил покататься. Мужчина немедленно сел за руль аквабайка и умчался на большой скорости в море прямо на глазах у владельца транспортного средства. Тот немедленно сообщил о случившемся в полицию.

Стражи порядка нашли водный мотоцикл брошенным около отеля Amanpuri Resort, а вскоре задержали подозреваемого и установили его личность. Россиянин раскаялся, и правоохранители ограничились его порицанием, признав, что действия мужчины стали следствием эмоциональной неуравновешенности. Тем не менее владелец проката не согласился с таким вердиктом и потребовал возбудить уголовное дело.

Ранее турист из Австрии сбил на гидроцикле россиянина в Таиланде

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