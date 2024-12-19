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Петербурженка пнула полицейского, который задержал ее мужа, и поплатилась

В Петербурге женщина пнула полицейского, задержавшего ее мужа, и поплатилась

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Петербурге оштрафовали женщину, которая пнула полицейского, задержавшего ее мужа. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По информации пресс-службы, инцидент произошел 5 октября в подъезде многоквартирного дома на проспекте Авиаконструкторов. Прибывший туда полицейский задержал мужчину, и это не понравилось его жене. Женщина на почве неприязненного отношения к стражу порядка из-за выполнения им служебных обязанностей ударила правоохранителя правой ногой в спину. Тем самым она причинила ему моральный вред, физическую боль и телесные повреждения.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей, а также взыскал в пользу потерпевшего в счет компенсации морального вреда 30 000 рублей. Отмечается, что фигурантка признала свою вину.

Ранее жительница Владимира укусила полицейского и стала фигуранткой уголовного дела.

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