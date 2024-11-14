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Педофил шесть лет ежедневно насиловал свою падчерицу под Екатеринбургом

РЕН ТВ: под Екатеринбургом мужчина шесть лет ежедневно насиловал падчерицу

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Shutterstock/271 EAK MOTO

Под Екатеринбургом поймали педофила, который шесть лет ежедневно насиловал свою падчерицу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, девочка рассказала классному руководителю, что отчим ее насилует. После этого педагог вызвала к себе мать подростка и сообщила ей обо всем. Школьница обвинила мужчину в том, что он каждое утро насиловал ее с тех пор, как ей было восемь лет. Это продолжалось на протяжении шести лет.

Мать девочки обратилась в правоохранительные органы. Стражи порядка задержали ее супруга 1977 года рождения. Сообщается, что мужчина сознался в содеянном. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее замдиректора семейного центра в Петербурге задержали по делу о педофилии.

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