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В Башкирии мужчина во время пробежки нашел грибы-гиганты

Житель Кумертау показал грибы-мутанты, которые нашел во время пробежки в лесу

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Владимир Куприянов/VK

В Башкирии местный житель Владимир Куприянов сделал во время пробежки необычную находку. Об этом мужчина сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Вот такая результативная получилась пробежка по дистанции предстоящего горного полумарафона Бабай-трейл! Записали трек дистанции, добавили маркировку и... нашли гигантские грибы — дождевики!» — поделился спортсмен.

По словам мужчины, общий вес «улова» составил более 20 кг. Самый большой дождевик весил около шести килограммов.

«Первый раз такое вижу», «Вот это мутанты», «Он еще и съедобный?!» — прокомментировали пост бегуна его подписчики.

До этого подросток показал гигантского окуня весом 114 килограммов, которого он поймал вместе с отцом. Юноша выудил рыбу на берег, сфотографировался с ней, после чего выпустил добычу.

Ранее школьник из Англии поймал сома весом 69 кг и установил европейский рекорд.

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