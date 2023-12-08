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Россиянин вышел на пробежку в шортах в 36-градусный мороз

В Новосибирске мужчина в шортах и майке устроил забег в 36-градусный мороз

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Телеграм-канал «АСТ-54 Black»

В Новосибирске на улице заметили россиянина, который вышел на улицу в майке и шортах. Об этом сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black.

Инцидент произошел, предположительно, на улице Вокзальная магистраль. На кадрах видно, как по заснеженной улице бежит мужчина. Вместо теплой одежды на нем легкие вещи, некоторые участки кожи не защищена от мороза.

«Потому что он знает, что если остановится, то замерзнет», – поделился наблюдениями автор в видео.

После этого водитель показывает панель, на которой отображается температура -36 градусов.

Почему местный житель решился на пробежку в таком виде, на данный момент неизвестно.

Ранее в Дагестане с учителя сняли одежду и вывели в центр села за роман с замужней коллегой.

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