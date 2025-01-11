Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье ликвидировали пожар в ангаре

МЧС: пожар на складе в Подмосковье, где загорелся ангар, ликвидировали

В поселке Первомайский в Московской области полностью ликвидирован пожар на складе, где загорелся металлический ангар. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.

«В Подмосковье огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар», — говорится в сообщении.

Накануне вечером в МЧС сообщили, что в поселке Первомайский Московской области произошел пожар в металлическом ангаре. Площадь возгорания составила 2100 квадратных метров, отметили в ведомстве. Для тушения пожара привлекли свыше 50 сотрудников МЧС и 18 единиц техники. Специалистам ведомства тогда удалось локализовать пожар и не допустить распространения огня на соседнее помещение. В результате происшествия обрушилась кровля строения на площади 700 квадратных метров, добавили в министерстве. Информация о пострадавших не появлялась.

Ранее в Москве произошел пожар в элитном жилом комплексе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами