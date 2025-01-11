В Подмосковье ликвидировали пожар в ангаре

В поселке Первомайский в Московской области полностью ликвидирован пожар на складе, где загорелся металлический ангар. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.

«В Подмосковье огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар», — говорится в сообщении.

Накануне вечером в МЧС сообщили, что в поселке Первомайский Московской области произошел пожар в металлическом ангаре. Площадь возгорания составила 2100 квадратных метров, отметили в ведомстве. Для тушения пожара привлекли свыше 50 сотрудников МЧС и 18 единиц техники. Специалистам ведомства тогда удалось локализовать пожар и не допустить распространения огня на соседнее помещение. В результате происшествия обрушилась кровля строения на площади 700 квадратных метров, добавили в министерстве. Информация о пострадавших не появлялась.

Ранее в Москве произошел пожар в элитном жилом комплексе.