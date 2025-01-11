Пьяный юноша украл из торгового центра 20 пистолетов и мачете

В Татарстане задержали похитившего 20 пистолетов и мачете из торгового центра

В Татарстане сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого молодого человека, подозреваемого в совершении грабежа из торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Набережных Челнах 10 января. В помещение закрытого магазина по продаже пневматики и сувениров проник неизвестный. Грабитель вытащил из кассы выручку, украл с витрин 20 пистолетов и мачете на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Злоумышленника заметили охранники и попытались задержать, но тот разбил окно и выскочил на улицу, бросив сумку с украденным товаром. Прибывший на место наряд Росгвардии обнаружил грабителя на одной из остановок общественного транспорта, им оказался 19-летний местный житель.

Нетрезвого юношу доставили в отдел полиции для разбирательств, на допросе он признался, что спрятался в туалете торгового центра, дождался его закрытия и пробрался в магазин. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

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