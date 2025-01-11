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Синоптики раскрыли причины аномально теплого января в РФ

Синоптики назвали причиной аномально теплого января в РФ атлантические циклоны
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NASA

Синоптики назвали причиной аномально теплого января в РФ атлантические циклоны. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью для РБК.

По словам Вильфанда, температура в Москве сейчас соответствует периоду конца марта — начала апреля и превышает норму на 8-10 градусов Цельсия. Такую погодную аномалию синоптик связал с поступлением в среднюю полосу России теплых воздушных масс с Атлантики и даже из северных районов Африки. Отмечается, что в Перми температура также впервые за 100 лет превысила норму на 9-10°C.

До этого синоптик Ильин заявил, что теплая погода в Москве продлится до 11 января. По словам метеоролога, воскресенье уже начнется с небольших отрицательных значений. Ожидается до -2 градусов ночью и до -1 градуса днем.

Ранее синоптик Леус пообещал москвичам оттепель вместо рождественских морозов.

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