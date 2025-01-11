Пушков обвинил Цукерберга в переобувании

Основатель Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг начал переобуваться в преддверии победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сообщил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Откровения Цукерберга, начавшего переобуваться, как только понял, что Трамп может выиграть выборы, многое говорят о «свободе слова» в США при администрации демократов», — отметил он.

Этот пример показывает, что в средствах массовой информации США «царила и во многом продолжает царить либеральная диктатура», подчеркнул Пушков и добавил, что «в Европе дела еще хуже».

Незадолго до этого Цукерберг в разговоре с журналистом Джо Роганом заявил, что администрация президента США Джо Байдена пыталась оказывать на него давление, заставляя удалить мем с актером Леонардо Ди Каприо о пандемии COVID-19.

7 января Цукерберг сообщил, что корпорация ранее пыталась отвечать на требования властей и СМИ, которые хотели «все больше цензуры» в американском интернет-пространстве. Он добавил, что прошедшие выборы в США стали «переломным моментом», который говорит о приоритете свободы слова и выражения мнений.

Ранее президент UFC и соратник Трампа Дана Уайт вошел в совет директоров Meta.