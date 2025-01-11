Стало известно, сколько в РФ неграмотных среди взрослых

Коэффициент неграмотности взрослого населения РФ составляет 0,1. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сборник Росстата «Женщины и мужчины России. 2024».

Отмечается, что коэффициент неграмотности взрослого населения в Азербайджане, Армении, Белоруссии и Узбекистане составляет 0. В Литве, как и в России, этот показатель равен 0,1.

В Казахстане этот коэффициент составляет 0,2 среди женщин, 0,1 среди мужчин, а в Киргизии — 0,5 и 0,3 соответственно.

Самое большое количество неграмотных среди взрослого населения встречается в Китае. Там коэффициент неграмотности составляет 5,0, отдельно у мужчин — 2,0. Далее идут Бразилия (5,1 — у женщин, 5,5 — у мужчин), Турция (6,0 — женщины, 1,0 — мужчины), Мексика (6,0 и 4,0 у мужчин и женщин соответственно) и Индии (30,0 и 15,0 у мужчин и женщин соответственно).

До этого правительство РФ сообщало, что в России появится информационная система «Национальный словарный фонд».

Ранее было названо число детей мигрантов, обучающихся в российских школах.