Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правоохранительные органы Туниса нарушают права задержанных россиян

Задержанным в Тунисе в ноябре туристам из РФ до сих пор не предъявлены обвинения
close
Depositphotos

Задержанным в ноябре в Тунисе туристам из России до сих пор не предъявлены обвинения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на невесту одного из задержанных.

«Обратной связи от Сережи до сих пор нет, как и от остальных. Они должны писать обращения на французском или арабском языках, которыми не владеют, а переводчика для таких целей не предоставляют», — заявила девушка.

Она добавила, что задержанные попали в правовую ловушку — они должны получить от адвоката словари и инструкции для подачи запросов и передач, но не могут этого сделать из-за языкового барьера. Для задержанных выделен только один переводчик, который должен просмотреть очень большой объем информации и видео, прежде чем приступать к помощи задержанным.

В конце декабря представитель посольства России посетил в тюрьме 11 россиян, задержанных в Тунисе в ноябре.

13 декабря стало известно, что на территории Туниса по неизвестной причине задержали 11 граждан РФ.

Ранее таможенники задержали вернувшихся из КНР в Приморье туристов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами