Правоохранительные органы Туниса нарушают права задержанных россиян

Задержанным в Тунисе в ноябре туристам из РФ до сих пор не предъявлены обвинения

Задержанным в ноябре в Тунисе туристам из России до сих пор не предъявлены обвинения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на невесту одного из задержанных.

«Обратной связи от Сережи до сих пор нет, как и от остальных. Они должны писать обращения на французском или арабском языках, которыми не владеют, а переводчика для таких целей не предоставляют», — заявила девушка.

Она добавила, что задержанные попали в правовую ловушку — они должны получить от адвоката словари и инструкции для подачи запросов и передач, но не могут этого сделать из-за языкового барьера. Для задержанных выделен только один переводчик, который должен просмотреть очень большой объем информации и видео, прежде чем приступать к помощи задержанным.

В конце декабря представитель посольства России посетил в тюрьме 11 россиян, задержанных в Тунисе в ноябре.

13 декабря стало известно, что на территории Туниса по неизвестной причине задержали 11 граждан РФ.

Ранее таможенники задержали вернувшихся из КНР в Приморье туристов.