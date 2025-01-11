Собутыльник избил россиянина и украл у него телефон после ссоры

В Калининградской области собутыльник избил мужчину и украл у него телефон

В Калининградской области 45-летний гость избил 58-летнего хозяина квартиры, а затем украл у него телефон. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел во время застолья в поселке городского типа Янтарный. Пришедший в гости собутыльник поссорился с хозяином жилища и напал на него, несколько раз ударив по лицу и сбив мужчину с ног.

В ходе потасовки у хозяина квартиры выпал мобильный телефон, и нападавший незаметно поднял его, а затем покинул жилище. Украденное он продал, а вырученные средства потратил по собственному усмотрению.

Пострадавший обратился в полицию. Стражи порядка задержали подозреваемого и возбудили в его отношении уголовное дело по статье о краже, совершенной с причинением незначительного ущерба гражданину. Злоумышленник сознался в содеянном. Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, теперь россиянину грозит до пяти лет заключения.

Ранее россиянин поссорился с собутыльником и избил его, угрожая ножом.