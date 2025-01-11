Россиянин поссорился с собутыльником и избил его, угрожая ножом

В Ульяновской области судимый 36-летний мужчина поссорился с 43-летним собутыльником и избил его, угрожая ножом. Об этом сообщает «Ульяновск».

По информации издания, инцидент произошел 5 января в селе Бекетовка Вешкаймского района, когда мужчина пришел в гости к знакомым и они устроили застолье с употреблением алкоголя. В ходе общения гость поссорился с собутыльником и повалил его на пол, несколько раз ударив по лицу. После этого он, размахивая кухонным ножом, пригрозил оппоненту физическим устранением — пострадавший воспринял его слова в серьез.

Нападавший отпустил собутыльника, и тот обратился за помощью в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об угрозе физическим устранением.

Ранее в Петербурге пьяный мужчина ударил ножом 70-летнюю супругу в спину после ссоры.