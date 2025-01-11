Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин поссорился с собутыльником и избил его, угрожая ножом

«Ульяновск»: в Ульяновской области мужчина избил собутыльника, угрожая ему ножом
close
Depositphotos

В Ульяновской области судимый 36-летний мужчина поссорился с 43-летним собутыльником и избил его, угрожая ножом. Об этом сообщает «Ульяновск».

По информации издания, инцидент произошел 5 января в селе Бекетовка Вешкаймского района, когда мужчина пришел в гости к знакомым и они устроили застолье с употреблением алкоголя. В ходе общения гость поссорился с собутыльником и повалил его на пол, несколько раз ударив по лицу. После этого он, размахивая кухонным ножом, пригрозил оппоненту физическим устранением — пострадавший воспринял его слова в серьез.

Нападавший отпустил собутыльника, и тот обратился за помощью в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об угрозе физическим устранением.

Ранее в Петербурге пьяный мужчина ударил ножом 70-летнюю супругу в спину после ссоры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами