Эксперт рассказал, как в 2025 году на россиянах скажутся изменения на рекламном рынке

Увеличение стоимости рекламы, законодательные ограничения, влияние искусственного интеллекта и новых цифровых платформ не останутся незамеченными большинством россиян в 2025 году. Директор по развитию стратегического бюро iBuro20/80 Владимир Бурштейн рассказал «Газете.Ru» о главных изменениях в рекламной отрасли и их последствиях для обычных граждан.

Первое важное изменение — увеличение стоимости рекламы.

«Растут цены на медиа-размещение во всех каналах: от инфляции на ТВ (например, цены на ТВ-рекламу в 2025 году увеличатся на 5–15%) до 3% налога с размещения рекламы в интернете (президент РФ подписал соответствующий закон, по которому распространители каждый квартал будут перечислять по 3% с дохода от онлайн-рекламы). Поэтому бюджеты на продвижение и рекламу будут расти. Высокие рекламные расходы неизбежно приведут к росту цен на товары и услуги, так как издержки бизнеса будут перекладываться на конечного потребителя», — объяснил он.

Второе — рост влияния цифровых каналов и таргетированной рекламы.

«Бизнесы все активнее используют подходы, основанные на собранных данных о потребителях, искусственном интеллекте (AI) и новых технологиях для персонализированных рекламных кампаний в онлайне. Все это используется рекламными платформами. В результате россияне будут получать более релевантные рекламные сообщения, это упростит получение информации и поиск нужных товаров. Но, с другой стороны, есть риск того, что рекламные сообщения на одну и ту же тему станут навязчивыми, что может привести к перенасыщению и усталости от рекламы, которой и сегодня не мало. При этом недостаточно отработанные алгоритмы таргетинга могут стать причиной неподходящих рекламных сообщений», — отметил эксперт.

Третье — конкуренция среди российских платформ выйдет на новый уровень.

«Развиваются и усиливаются локальные российские сервисы и соцсети. ВКонтакте, Telegram, RUTUBE все активнее занимают ниши, которые раньше принадлежали международным игрокам. Операторы сотовых данных также выводят на рекламный рынок свои экосистемы для продвижения товаров и услуг. Появляются новые возможности для российских бизнесов и блогеров: будет больше контента на русском языке, ориентированного на российскую аудиторию – актуальные тематики, российский юмор... Развиваются новые контентные площадки. В итоге конкуренция за внимание аудитории внутри страны станет жестче, поэтому площадки будут бороться за потребителя, предлагая новые опции подписок и новые сервисы, в том числе основанные на индивидуальных данных», — рассказал специалист.

Четвертое — усиление законодательных ограничений.

«Государство продолжит вводить требования к контенту (ограничения по тематике, формату и возрастным категориям), а также усиливать контроль за персональными данными, утечки которых часто происходят в компаниях в последнее время. Рекламодатели будут действовать более осторожно, что может привести к уменьшению агрессивных и вызывающих кампаний. Это сделает рекламное пространство вокруг потребителя более спокойным, но и менее креативным. Скорее всего, появится больше формальных уведомлений и согласий на обработку данных, необходимо будет интегрировать в рекламу все больше обоснований и ссылок. Усиление контроля за контентом и рекламой также приведет к сокращению неофициального (пиратского) контента», — прогнозирует эксперт.

Пятое — растет активность и в retail media. Крупные ретейлеры (маркетплейсы, онлайн-маркеты, сети гипермаркетов) все активнее становятся рекламными площадками сами по себе. Они предлагают брендам инструменты для продвижения прямо внутри своих платформ и магазинов. Причем как оффлайн, так и онлайн.

«Как следствие — реклама интегрируется в точки продажи, что помогает быстрее найти новые или акционные товары, в том числе и те, которые не продаются на маркетплейсах (например, квартиры). При этом из-за повышенного спроса и ограниченного рекламного инвентаря ставки на размещение постоянно растут. Это приведёт к дополнительным расходам для продавцов, которые будут закладываться в итоговую цену товаров для конечного потребителя. По этой же причине небольшим брендам (бизнесам) и начинающим предпринимателям будет труднее конкурировать с крупными игроками, которые могут позволить себе дорогостоящие рекламные кампании. В итоге товары без оплаченной «выкладки» могут попросту затеряться на полках и в онлайн-каталогах», — резюмировал эксперт.

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