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Двое мужчин украли из магазина в Ленобласти женскую одежду на 66 тысяч рублей

78.ru: в Ленобласти мужчины украли из магазина женскую одежду на 66 тысяч рублей
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tartanparty/Shutterstock/FOTODOM

В Ленинградской области двое мужчин украли из магазина женские куртки и пальто. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 21 декабря в ТРК «Мега», однако известно об этом стало лишь сейчас. Злоумышленники зашли в один из магазинов, собрали женскую верхнюю одежду и удалились вместе в одну примерочную. Оттуда они вышли с двумя полными белыми пакетами и скрылись.

Позже, во время проверки товара, сотрудники магазина недосчитались четырех женских курток и четырех женских пальто. При проверке камер стало ясно, куда делся товар.

Администратор торговой точки обратилась за помощью в полицию. Ущерб от действий похитителей одежды оценили чуть более чем в 66 тысяч рублей — он считается незначительным.

Ранее россиянин украл 114 кг свежей рыбы из грузовика и сбежал.

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