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Россиянин украл 114 кг свежей рыбы из грузовика и сбежал

На Сахалине мужчина взломал замок на грузовике и украл 114 кг рыбы
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Shutterstock

В Южно-Сахалинске сотрудники полиции задержали местного жителя, который ограбил предпринимателя и украл из его грузовика более 100 кг рыбы. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратился индивидуальный предприниматель, занимающийся торговлей морепродуктами. Он сообщил, что неизвестные похитили из его грузовика более ста килограмм рыбы.

Как выяснили сотрудники полиции, фигурант, прогуливаясь по городу, увидел припаркованный возле торгового центра автомобиль. С помощью лома он вскрыл замок на двери грузового фургона и забрал 114 килограмм корюшки и наваги на общую сумму 48 тысяч рублей, скрылся с места преступления и унес украденное домой.

Похищенное злоумышленник намеревался продать, но был задержан полицейскими. Возбуждено уголовное дело о краже.

До этого сообщалось, что в Златоусте мужчина напал на пенсионерку, которая шла в храм на службу, выхватил у нее сумку и сбежал. Личность злоумышленника удалось быстро установить, им оказался 37-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Подозреваемого в ограблении задержали.

Ранее россиянка избила 87-летнего пенсионера его же зонтом и украла кошелек.

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